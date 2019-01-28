Hadi bugün 20.30'da 39 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşuyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Orman yangınları fark edilmesi ve kontrolü zor, %90'ı insan kaynaklı sebeplerden oluşan en trajik doğal afetlerden biridir. Bu sebeple hadicileri orman yangınları hakkında bilinçli olmaya davet ediyoruz. O halde en önemli bilgiyi bir ipucuyla verelim. Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?" denildi. İşte 28 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (28 OCAK 2019)

Soru: Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?

Cevap: 177

ACİL NUMARALAR

Acil Servis (Ambulans): 112

Yangın: 110

Alo Trafik: 154

Polis İmdat: 155

Elektrik Arıza: 186

Gaz Arıza: 187

Jandarma İmdat: 156

Telefon Arıza: 121

Alo Doktor: 113

Alo Zabıta: 153

Tüketici Hattı: 175

Orman Yangını: 177

Sağlık Danışma: 184

Kablo Arıza: 126

Cenaze Hizmetleri: 188