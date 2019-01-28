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  • 28.01.2019 17:04
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 17:22

ipucu sorusu: Orman Yangın İhbar acil numarası nedir? 28 Ocak sorusu

ipucu sorusu belli oldu. Hadi tarafından yapılan açıklamada bugünkü ödül 30 bin TL olacak. İpucu sorusu ise Orman Yangın İhbar acil numarasından geliyor. Yapılan açıklamada bu numaranın hangisi olduğu soruldu. Peki, Orman Yangın İhbar acil numarası nedir? İşte 28 Ocak sorusu ve yanıtı...

Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?

bugün 20.30'da 39 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşuyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Orman yangınları fark edilmesi ve kontrolü zor, %90'ı insan kaynaklı sebeplerden oluşan en trajik doğal afetlerden biridir. Bu sebeple hadicileri orman yangınları hakkında bilinçli olmaya davet ediyoruz. O halde en önemli bilgiyi bir ipucuyla verelim. Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?" denildi. İşte 28 Ocak sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (28 OCAK 2019)

Soru: Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?

Cevap: 177

Acil Servis (Ambulans): 112
Yangın: 110
Alo Trafik: 154
Polis İmdat: 155
Elektrik Arıza: 186
Gaz Arıza: 187
Jandarma İmdat: 156
Telefon Arıza: 121
Alo Doktor: 113
Alo Zabıta: 153
Tüketici Hattı: 175
Orman Yangını: 177
Sağlık Danışma: 184
Kablo Arıza: 126
Cenaze Hizmetleri: 188

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