Hadi bugün 20.30'da 39 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşuyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Orman yangınları fark edilmesi ve kontrolü zor, %90'ı insan kaynaklı sebeplerden oluşan en trajik doğal afetlerden biridir. Bu sebeple hadicileri orman yangınları hakkında bilinçli olmaya davet ediyoruz. O halde en önemli bilgiyi bir ipucuyla verelim. Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?" denildi. İşte 28 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU (28 OCAK 2019)
Soru: Orman Yangın İhbar acil numarası nedir?
Cevap: 177
Acil Servis (Ambulans): 112
Yangın: 110
Alo Trafik: 154
Polis İmdat: 155
Elektrik Arıza: 186
Gaz Arıza: 187
Jandarma İmdat: 156
Telefon Arıza: 121
Alo Doktor: 113
Alo Zabıta: 153
Tüketici Hattı: 175
Orman Yangını: 177
Sağlık Danışma: 184
Kablo Arıza: 126
Cenaze Hizmetleri: 188
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