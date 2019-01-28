Öksürüğe elma gribe sarımsak

Kış ayları, hastalıklar da beraberinde getiriyor. Bazı besinler var ki hem ağızları tatlandırıyor hem de bu aylarda görülen hastalıklara karşı koruyor. Dyt. Dilek Çiçek, kış aylarında sofralardan eksik edilmemesi gereken besinleri sıralıyor:
Kansere kalkan elma: Bağışıklığı güçlendirir. Kolon kanserinden korur.
Halsizliğe karşı nar: Mideyi korur. Halsizliği bitirir.
Bronşita ayva: Kronik öksürük, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarını iyileştirir.
Bağırsaklara bal kabağı: Sindirimi destekler, bağırsakları çalıştırır.
Kansere kalkan elma: Bağışıklığı güçlendirir. Kolon kanserinden korur.
Halsizliğe karşı nar: Mideyi korur. Halsizliği bitirir.
Bronşita ayva: Kronik öksürük, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarını iyileştirir.
Bağırsaklara bal kabağı: Sindirimi destekler, bağırsakları çalıştırır.
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