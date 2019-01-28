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  • 28.01.2019 18:51

Yaptığı hareket pahalıya patladı!

’da otomobili ile trafikte yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

Yaptığı hareket pahalıya patladı!

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kavşakta otomobili ile yapan sürücüyü görüntüleyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri görüntüden yola çıkarak plakasını belirlediği otomobili kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Ömer Faruk E.'ye 5 bin 10 TL para cezası kesti, otomobili 60 gün süreyle trafikten men etti.


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