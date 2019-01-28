Pawel Pawlikowski, Eleq'in bugün 20.00'de yapılacak yarışması için ipucu sorusu olarak yer aldı. 20 bin TL ödülü ile ekranlara gelecek Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Sinema meraklıları burada mı? Pawel Pawlikowski'nin, Polonyalı müzisyenlerin ihtiraslı hayatını birkaç şehirde anlattığı ve 2018 yılında Cannes'da En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldığı bu filminin adı nedir, bilen var mı?" denildi. İşte 28 Ocak Eleq ipucu sorusu...

ELEQ İPUCU SORUSU (28 OCAK 2019)

Soru: Pawel Pawlikowski'nin 2018 Cannes'da En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldığı film hangisidir?

Cevap: COLD WAR - SOĞUK SAVAŞ

Soğuk Savaş, Paweł Pawlikowski'nin yönettiği 2018 çıkışlı Polonya yapımı drama filmidir. İlk gösterimini 2018 Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gerçekleştiren filmin başrollerinde Joanna Kulig ve Jeanne Balibar yer almaktadır.

Film, 91. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Polonya'nın aday adayı olarak gösterildi ve dokuz filmden oluşan kısa listeye girdikten sonra yapılan oylamada Akademi Ödüllerine aday oldu.