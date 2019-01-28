Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.01.2019 16:00

Fatih'te bir dairede 2 kişi ölü bulundu

Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray Hamam Sokakta bulunan 2 katlı binanın 2. katında biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Fatih'te bir dairede 2 kişi ölü bulundu

Olay, Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray Hamamı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. 54 yaşındaki Halim Güler'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla daireye girdi. Polis ekipleri dairenin banyosunda bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Halim Güler ve Özbekistan uyruklu 43 yaşındaki Zübayda Azizova'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede çalışma yaptı. Daha sonra savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güler ve Azizova'nın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriFatih'te bir dairede 2 kişi ölü bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar