Trabzonlu Fatma Bostan, spora olan ilgisiyle tüm ilgiyi üzerine topladı. Ancak onun merakı ne futbol ne basketbol ne de voleyboldaydı. 86 yaşındaki Fatma Nine, snooker sporuna adeta aşıktı! Pek çok kişinin adını bile ilk kez duyduğu bu spor dalına tutkuyla bağlı olan Bostan, Kadıköy'deki evinde hiçbir snooker maçını kaçırmadı. Spor spikeri olan torunun tweet atmasıyla sosyal medyanın ilgisini topladı. Son olarak Eurosport kanalı, Fatma Nine'yle röportaj yaptı. 43 yaşındaki İngiliz snooker oyuncusu John Higgins'in şampiyonluğunun ardından bu spora gönül verdiğini açıkladı. "En sevdiğim oyuncu ise Mark Anthony Selby... Oğlum gibi severim. Keşke bizde de oynasa" açıklamasını yaptı.
Fatma Bostan, snooker maçlarının hiçbirini kaçırmıyor.
TWİTTER:
Sen çok yaşa!
Benim rahmetli teyzem (77 yaşında vefat etti) de aynıydı tüm snooker maçlarını bizimle beraber izlerdi...
Benim rahmetli annem de snooker hastasıydı. Hastane odasına girdi, TV gördü ilk sorduğu şey "Burada snukır var mı oğlum?" derdi...
Snooker ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Babaanneye saygılar...
Adeta süper babaanne!
Senin o minnoş yanaklarından ellerinden öperim Fatma teyzem!
Bu yaşta böyle yaşam tutkusu olan Fatma teyzeyi kutluyorum
NASIL OYNANIR?
Snooker, 22 topla oynanan bir bilardo türüdür. Oyunun amacı ise çuha kaplı masadaki topları isteka kullanarak masanın çevresindeki 6 deliğe, kurallara bağlı kalarak sokabilmektir. Oyunda beyaz top haricinde, 21 tane top bulunmaktadır. Bu topların 15'i kırmızı, diğerleri ise sarı, yeşil kahverengi, mavi, pembe ve siyah renktedir. Kırmızı top 1, sarı 2, kahverengi 4, mavi 5, pembe ve siyah 7 puan değerindedir. Snooker'da topa dokunmak faul sayılmaktadır. Beyaz topun cebe girmesi faul sayılır ve rakip bu faulle 4 puan kazanır.
Fatma Bostan, snooker maçlarının hiçbirini kaçırmıyor.
TWİTTER:
Sen çok yaşa!
Benim rahmetli teyzem (77 yaşında vefat etti) de aynıydı tüm snooker maçlarını bizimle beraber izlerdi...
Benim rahmetli annem de snooker hastasıydı. Hastane odasına girdi, TV gördü ilk sorduğu şey "Burada snukır var mı oğlum?" derdi...
Snooker ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Babaanneye saygılar...
Adeta süper babaanne!
Senin o minnoş yanaklarından ellerinden öperim Fatma teyzem!
Bu yaşta böyle yaşam tutkusu olan Fatma teyzeyi kutluyorum
NASIL OYNANIR?
Snooker, 22 topla oynanan bir bilardo türüdür. Oyunun amacı ise çuha kaplı masadaki topları isteka kullanarak masanın çevresindeki 6 deliğe, kurallara bağlı kalarak sokabilmektir. Oyunda beyaz top haricinde, 21 tane top bulunmaktadır. Bu topların 15'i kırmızı, diğerleri ise sarı, yeşil kahverengi, mavi, pembe ve siyah renktedir. Kırmızı top 1, sarı 2, kahverengi 4, mavi 5, pembe ve siyah 7 puan değerindedir. Snooker'da topa dokunmak faul sayılmaktadır. Beyaz topun cebe girmesi faul sayılır ve rakip bu faulle 4 puan kazanır.
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