Antalya'da görülen hortum, sera ve yerleşim yerlerine zarar verdi. Geçtiğimiz gün oluşan hortumda can kaybı yaşanırken, bugün Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortumda 5 kişi yaralandı. Hortum felaketi, yaşamda olumsuz etkiler bırakabiliyor. Peki, hortum nedir? Hortum neden oluşur? Hortum felaketi anında neler yapılmalıdır? İşte konu ile ilgili detaylar...

HORTUM NEDİR?

Türkiye'yi etkileyen afetler arasında hortumda katıldı. Hortum atmosferde bir alçak basınç alanı çevesinde dönen şiddetli rüzgarların etkisiyle, hava ya da suyun dar alanda hızla dönüp sütun biçiminde yükselmesiyle oluşan bir doğa olayıdır.

HORTUM NASIL OLUŞUR?

Yerden yükselen nemli ve sıcak havanın daha üst seviyedeki soğuk havayı yukarı itmesiyle oluşan akımda ortaya çıkıyor ve önüne çıkan her şeyi yıkıp geçiriyor.

HORTUM AFETİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELER?

Hortum sırasında kapalı bir alandaysanız suyu, elektriği ve gazı kaynağından kesin.

Pencere ve balkonlardan, kapılar ve dış duvarlardan uzak durun.

Binadaki sığınağa veya bodrum katına kaçın ve havada uçan nesnelerden zarar görmemek için sağlam bir eşyanın, örneğin ağır bir masanın altına girin.

Sığınak veya bodrum katı yoksa, penceresi en az olan bölüme girin.

Gökdelendeyseniz, mutlaka en alt kata ini. Asansör kullanmayın. Saklanmak için en uygun yerler banyo, tuvalet ve iç koridorlardır.

Bulunduğunuz bina, prefabrik evler gibi yapıca zayıfsa, çevredeki sağlam bir binaya sığının.

Araçtaysanız, hemen çıkın ve yakınlarda bir sığınak arayın. Araç kullanmaya devam ederek hortumdan kamaya çalışmak yanlıştır.

Açık arazideyseniz ve çevrede sığınacak hiçbir yer yoksa, hemen hendek, ark gibi çukurca bir yere çökerek başınızı kollarınızın arasında alıp yüzükoyun uzanarak bekleyin.