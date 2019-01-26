Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.01.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 26.01.2019 09:28

Bodrum'da sularına kapılan çiftten acı haber

'nın Bodrum ilçesinde sularına kapılan araçta bulunan öğretmen yaşamını yitirirken, nişanlısı ise kayboldu. Kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik (27) ile iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in (23) içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBodrum'da sel sularına kapılan çiftten acı haber
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar