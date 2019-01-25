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  • Son Güncelleme: 25.01.2019 10:07

sonuçları sorgulama! Büyük ikramiye 12 milyon TL! 24 Ocak MPİ ikramiye bilgileri

'da heyecan sona erdi. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya 9 milyon devreden oyunun dün yapılan çekilişi öncesi büyük ikramiye tutarı 12 milyon 27 bin olarak açıklandı. Açıklanan ikramiye bilgileri ile birlikte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. İşte 24 Ocak ...

Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun 588. hafta çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmayınca 7. devir gerçekleşti. 12 milyon 27 bin 760 lira tutarındaki büyük ikramiye haftaya devretti. Öte yandan, 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen kişilerde belirli ikramiyeleri kazandı. İşte 24 Ocak Süper Loto sonuçları..

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 OCAK 2019)

24 Ocak Süper Loto sonucu: 04 - 21 - 25 - 38 - 48 - 50

Süper Loto'nun 588'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 27 bin 760 lira 26 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 511 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 654 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 104 kişi 15 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 601 bin 6 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 878 bin 309 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 50 bin 911 lira 85 kuruş kamuya aktarıldı.

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