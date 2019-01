Cuma mesajları 2019: En yeni resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan farz namazlardan cuma namazı öncesi İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik ediyor. Sizler için en güzel ve en yeni cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz anlamlı ve resimli cuma mesajları...

EN YENİ CUMA MESAJLARI

* Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur Hayırlı Cumalar

* Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.' Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

* Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim Yapacağınız Her Türlü İbadet Ve Taatlerinizi Kabul Eylesin.

* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun.