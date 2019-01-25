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  • 25.01.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 09:35

Cuma mesajları 2019: En yeni resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... İslam alemi, Cuma günü öğle vakti kılınan cuma namazı öncesi birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Cuma tebrikleri için en çok tercih edilenler arasında yer alan cuma mesajları, ya sms yoluyla ya da sosyal ağlarda paylaşılır. En yeni ve anlamlı resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 2019'a özel paylaşılabilecek anlamlı resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş olan farz namazlardan cuma namazı öncesi İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik ediyor. Sizler için en güzel ve en yeni cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz anlamlı ve resimli cuma mesajları...

EN YENİ CUMA MESAJLARI

* Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur Hayırlı Cumalar

* Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.' Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

* Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim Yapacağınız Her Türlü İbadet Ve Taatlerinizi Kabul Eylesin.

* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun.

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