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  • 25.01.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 10:27

'te 'makas' atan sürücü zincirleme ya neden oldu

karayolu Haramidere mevkiinde trafikte süratli bir şekilde 'makas' atan otomobil sürücüsü zincirleme ya neden oldu. Feci kaza bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.

, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 19.29'da karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde karayolunda trafik devam ettiği esnada otomobil sürücüsü süratli bir şekilde seyrederken 'makas' atmak istedi. Sollama yaptığı aracın yanındaki aracı göremeyen sürücü, araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza sonrası bazı araçlar ters yöne dönerken, sürücüler ise aniden frene basarak kazadan kurtulmaya çalıştı.

O anlar ise araç kamerasına yansıdı.

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