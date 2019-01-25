Türkiye'nin birçok bölgesini etkisi altına alan kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 7 ilde kar yağışının devam edeceği ifade edildi.

TEK TEK UYARDI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Tunceli, Ağrı'da aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevresinde ise karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 2, Ardahan ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 8, Kars'ta 10 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının da Iğdır ve Erzincan'da 6, Tunceli'de 4, Erzurum'da 2, Ardahan'da 1, Kars ve Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlıkları Kars'ta 12, Ardahan'da 16, Erzurum'da 20, Ağrı'da 28, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 71, Ergan'da 86, Palandöken'de 90 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.