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  • 25.01.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 12:48

'de bu hafta! 25 Ocak Cuma ürünler kataloğunda hangi ürünler var?

25 Ocak kataloğunun yayınlanmasının ardından indirimli ürünler belli olmuştu. Cuma günü itibarıyla satışa çıkan ürünler arasında gıda dışı ürünlere yer verildi. Cep telefonu başta olmak üzere teknolojik ürünlerin bulundığı bulunduğu katalogda, züccaciye ürünleri de ön planda. İşte 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...

BİM aktüel ürünler ile müşterilerine çeşit çeşit ürünler imkanı sunuyor. Oyuncak çeşitleri, erkek bere, erkek-kadın suni deri eldiven, bluetooth kulaklık, araç içi DVR kamera, oto koltuk kılıfı ve birçok ürün satışa çıktı. Her hafta yeni ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM'in yayınladığı katalogda hangi ürünler var? İşte BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (25 OCAK 2019)

Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip, 13M arka kamerası ile dikkat çeken, 5MP ön kameralı, 32GB dahili hafızalı ve Vestel Servis güvencesi altında 2 yıl garantili Vestel Venus V4 Cep Telefonu 849 TL. Programlanabilen ve pişirmeyi durduran mekanik saati ile dikkat çeken, 6 fonksiyon turbo özellikli, 40 litre iç hacmine sahip Simfer Turbo Fırın 249 TL.

BİM 25 OCAK KATALOĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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