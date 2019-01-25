BİM aktüel ürünler ile müşterilerine çeşit çeşit ürünler imkanı sunuyor. Oyuncak çeşitleri, erkek bere, erkek-kadın suni deri eldiven, bluetooth kulaklık, araç içi DVR kamera, oto koltuk kılıfı ve birçok ürün satışa çıktı. Her hafta yeni ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM'in yayınladığı katalogda hangi ürünler var? İşte BİM 25 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (25 OCAK 2019)

Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip, 13M arka kamerası ile dikkat çeken, 5MP ön kameralı, 32GB dahili hafızalı ve Vestel Servis güvencesi altında 2 yıl garantili Vestel Venus V4 Cep Telefonu 849 TL. Programlanabilen ve pişirmeyi durduran mekanik saati ile dikkat çeken, 6 fonksiyon turbo özellikli, 40 litre iç hacmine sahip Simfer Turbo Fırın 249 TL.

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