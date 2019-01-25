Hidroklorik asit, Hadi ipucu sorusu olarak soruldu. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü yarışması için yapılan açıklamada, "Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir?" denildi. Peki, Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir? İşte 25 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (25 OCAK 2019)

Soru: Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir?

Cevap: TUZ RUHU