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  • Son Güncelleme: 25.01.2019 11:24

ipucu sorusu: Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir? 25 Ocak

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün 12.30'da yapılacak yarışmada ipucu sorusu kimyadan geliyor. Sorulan , banyo ya da tuvalet fayanslarını temizliğinde kullanılıyor. Peki, Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir? İşte 25 Ocak sorusu ve yanıtı...

Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir?

Hidroklorik asit, Hadi ipucu sorusu olarak soruldu. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü yarışması için yapılan açıklamada, "Banyo ya da tuvalet fayanslarının temizliği ve parlatılmasında kullanılan Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir?" denildi. Peki, Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir? İşte 25 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (25 OCAK 2019)

Soru: Hidroklorik asidin halk arasındaki ismi nedir?

Cevap: TUZ RUHU

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