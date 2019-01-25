BİM'den PlayStation 4 (PS4) ve Red Dead sürprizi! 1 Şubat aktüel ürünler kataloğu sızdırıldı

BİM'in önümüzdeki hafta cuma günü satışa sunacağı indirimli ürünlerin bazıları internette sızdırıldı. Oyun severleri yakından ilgilendiren katalogda, PlayStation 4 ve Red Dead Redemption 2 satılacak.

En popüler oyun aracı olan PlayStation 4'ün 500 GB'lık sürümü, 2018 yılında popüler oyunlardan olan Red Dead Redemption 2 hediyesi ile birlikte 1 adet oyun kolu, 2 yıl ganranti, bluetooth ve Wi-Fi gibi özellikleriyle dikkat çeken Sony PS4 1999 TL.

BİM marketler öte yandan, Trust'ın Carus oyuncu kulaklığını da 125 TL'ye bu katalogda satacak.

KATALOGDA HANGİ ÜRÜNLER OLACAK?

Özellikle tekstil ve züccaciye ürünlerinin ön plana çıktığı 1 Şubat BİM aktüel kataloğunda, CE sertifikalı suntalamdan imal edilmiş Kitaplık Raflı TV Ünitesi 175 TL. Halı Örtüsü 37,90 TL. Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan 55 TL. Fakir Galaxis Buharlı Ütü 109 TL. Bayan Pijama Takımı 36,50 TL. Çocuk Penye Yelek 10,90 TL. Ayakkabı Rampası 2,50 TL. Bayan Patik Terlik 8,95 TL. Pilsan 134 Parça Mini Blok Oyuncak 18,90 TL. Sök Tak Tır ve Kepçe Oyun Seti 65 TL. Kırılmaz Araba 3,95 TL. Oyuncak Puset 12,90 TL. Oyuncak Ütü Masası 19,90 TL. Oyuncak Kutusu 17,50 TL.

2'si 1 Arada Kiwi Mutfak Robotu ve Sporcu Blender 179 TL. Aşırı ısınma ve susuz çalışmaya karşı emniyet sistemine sahip, 4 fincan kapasiteli Fakir Kahve Cezvesi 75 TL. Çizilme ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış yanmaz yapışmaz granit efektli kaplamaya sahip Wok Tava 29,90 TL. Chef's Granit Efektli Derin Tencere 39,90 TL. Ekmeklik 19,90 TL. Mutfak Havlusu 8,95 TL. Anne Çocuk Mutfak Önlüğü 12,90 TL. Yağ Sıçratmaz 8,50 TL. Kaydırmaz Tepsi 7,50 TL. Dekoratif Cam Kase 14,50 TL.