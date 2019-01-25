Nuhkuyusu Caddesi'nde bulunan Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.