Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 25.01.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 13:51

'daki 'nde paniği

, 'da bir okulun kazan dairesinde çıktı.

Nuhkuyusu Caddesi'nde bulunan 'nin kazan dairesinde çıktı. Yükselen dumanları görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriÜsküdar'daki Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın paniği
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar