Yumurtalık kistine bir avuç ceviz

Üreme çağındaki kadınlarda görülen polikistik over sendromu, yani yumurtalık kisti kısırlığı beraberinde getiriyor. Tedavi edilmediğinde ise kalpten hipertansiyona kadar pek çok hastalığa neden oluyor. Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor. Uzmanlar, polikistik over sendromu hakkında şu bilgileri veriyor. Adet düzensizliğine neden olan hastalıkta ilk olarak bu sorunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenlere yumurtlama uyarıcı tedavi yöntemi uygulanıyor. Hastalığın kontrol altına alınmaması ya da tedavisinin tamamlanmaması, uzun dönemde hasta açısından önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Polikistik over sendromu tedavi edilmediğinde; hastalarda diyabet, kıllanma artışı, akne, obezite ve kalp hastalıkları görülme riski artıyor. Tedavide ilk olarak hastaların kilo kontrolünü sağlaması, fazla kilosu varsa vermesi gerekiyor. Çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda hormon dengesinin düzenlenmesi ile adet görmesi sağlanıyor.
SARIMSAK YİYİN
Uzmanlar, polikistik over sendromunu engelleyen besinleri sıralıyor:
Kızılcık: Antioksidan zengini olduğunu bildiğimiz çilek, ahududu, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık gibi meyveler, yumurtalık kisti ile savaşır.
Fındık: İçerdiği faydalı yağlar ile ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler, yumurtalık kisti tedavisinde hormon dengesini sağlar.
Balık: :Haftada en az 2 kez balık yemek, hormon dengesini sağlar. Yumurtalık kisti tedavisini destekler.
Ispanak: Doğurganlığı destekler. Kistin neden olduğu kısırlıkla savaşır.
Zeytinyağı: Yemeklere ve salatalara eklendiğinde kistlerin tedavisini destekler.
Avokado: Kistleri küçültür.
Yeşil çay: Polikistik over sendromu ile savaşır.
Sarımsak: Kistleri küçültür.
Yumurta: Kısırlığı engeller.
Kuru baklagiller: Kuru fasulye, mercimek ve nohut, kist oluşumunu geciktirir.
SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNEMSEYİN
Polikistik over
sendromu, şu belirtileri veriyor:
Adet düzensizlikleri
Vücutta fazla kıllanma
Cilt dokusunda değişiklik
El üstünde lekelenmeler
Kısırlık
Kilo alma
Aşırı saç dökülmesi
Göğüs ölçüsünde değişiklik.
SARIMSAK YİYİN
Uzmanlar, polikistik over sendromunu engelleyen besinleri sıralıyor:
Kızılcık: Antioksidan zengini olduğunu bildiğimiz çilek, ahududu, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık gibi meyveler, yumurtalık kisti ile savaşır.
Fındık: İçerdiği faydalı yağlar ile ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler, yumurtalık kisti tedavisinde hormon dengesini sağlar.
Balık: :Haftada en az 2 kez balık yemek, hormon dengesini sağlar. Yumurtalık kisti tedavisini destekler.
Ispanak: Doğurganlığı destekler. Kistin neden olduğu kısırlıkla savaşır.
Zeytinyağı: Yemeklere ve salatalara eklendiğinde kistlerin tedavisini destekler.
Avokado: Kistleri küçültür.
Yeşil çay: Polikistik over sendromu ile savaşır.
Sarımsak: Kistleri küçültür.
Yumurta: Kısırlığı engeller.
Kuru baklagiller: Kuru fasulye, mercimek ve nohut, kist oluşumunu geciktirir.
SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNEMSEYİN
Polikistik over
sendromu, şu belirtileri veriyor:
Adet düzensizlikleri
Vücutta fazla kıllanma
Cilt dokusunda değişiklik
El üstünde lekelenmeler
Kısırlık
Kilo alma
Aşırı saç dökülmesi
Göğüs ölçüsünde değişiklik.
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