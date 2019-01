Yumurtalık kistine bir avuç ceviz

çağındaki kadınlarda görülenyani yumurtalık kist i kısırlığı beraberinde getiriyor. Tedavi edilmediğinde ise kalpten hipertansiyona kadar pek çok hastalığa neden oluyor. Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor. Uzmanlar, polikistik over sendromu hakkında şu bilgileri veriyor. Adet düzensizliğine neden olan hastalıkta ilk olarak bu sorunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenlere yumurtlama uyarıcı tedavi yöntemi uygulanıyor. Hastalığın kontrol altına alınmaması ya da tedavisinin tamamlanmaması, uzun dönemde hasta açısından önemli sağlık sorunlarınaPolikistik over sendromu tedavi edilmediğinde; hastalarda diyabet, kıllanma artışı, akne, obezite ve kalp hastalıkları görülme riski artıyor. Tedavide ilk olarak hastaların kilo kontrolünü sağlaması, fazla kilosu varsa vermesi gerekiyor. Çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda hormon dengesinin düzenlenmesi ile adet görmesi sağlanıyor., polikistik over sendromunu engelleyen besinleri sıralıyor:Kızılcık: Antioksidan zengini olduğunu bildiğimiz çilek, ahududu, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık gibi meyveler,ile savaşır.Fındık: İçerdiği faydalı yağlar ilegibi kuruyemişler, yumurtalık kisti tedavisinde hormon dengesini sağlar.Balık:Haftada en az 2 kez balık yemek,Yumurtalık kisti tedavisini destekler.Ispanak: Doğurganlığı destekler. Kistin neden olduğuZeytinyağı: Yemeklere ve salatalara eklendiğindedestekler.Avokado: Kistleri küçültür.Yeşil çay: Polikistik over sendromu ile savaşır.Kistleri küçültür.Yumurta: Kısırlığı engeller.Kuru baklagiller:oluşumunu geciktirir.Polikistik oversendromu, şu belirtileri veriyor:Adet düzensizlikleriVücutta fazla kıllanmaCilt dokusunda değişiklikEl üstünde lekelenmelerKısırlıkKilo almaAşırı saç dökülmesiGöğüs ölçüsünde değişiklik.