Yapma yağ!

İngiliz Leah Cambridge (29), kalça kaldırma operasyonu için 26 Ağustos 2018'de İzmir'e gitti. Op. Dr. Ali Üçkan ile bir araya geldi. Üçkan tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından Cambridge hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüne ilişkin ön otopsi sonucu tüyler ürpertti. Cambridge'in ameliyattan kaynaklanan yağ embolisi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
- Yaşam
- 24.01.2019
- Gazete
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