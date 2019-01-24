Tamamen duygusal

Bursa'da Mehmet Adnan Soyudemir (65) ile kızı Ayşe Soyudemir (32) arasında önceki gün para yüzünden tartışma çıktı. Öfkeli adam, kızını 14 defa bıçakladı. Çığlıkları duyan komşuları polisi aradı. Ağır yaralanan genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan baba Soyudemir'in ifadesinde, "Hesabımda hiç para bırakmadı. Sürekli paramı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan cani baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızının ise hayati tehlikesi devam ediyor.
- Yaşam
- 24.01.2019
- Gazete
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