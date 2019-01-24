Bugünkü
Takvim

Tamamen duygusal

Tamamen duygusal
Bursa'da Mehmet Adnan Soyudemir (65) ile kızı Ayşe Soyudemir (32) arasında önceki gün para yüzünden tartışma çıktı. Öfkeli adam, kızını 14 defa bıçakladı. Çığlıkları duyan komşuları polisi aradı. Ağır yaralanan genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan baba Soyudemir'in ifadesinde, "Hesabımda hiç para bırakmadı. Sürekli paramı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum" dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan cani baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızının ise hayati tehlikesi devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriTamamen duygusal
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar