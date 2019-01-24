Canlı bilgi yarışması Hadi her gün 12.30 ve 20.30'da, hafta sonu ise sadece 20.30'da gerçekleştiriliyor. Hadi'nin bugün 12.30 yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Ekip tarafından yapılan açıklamada, "Pembe Panter serisinin birçok filminde de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir? Bu arada Pembe Panter denince, sizin de kulaklarınızda o meşhur melodi dönüyor değil mi?" denildi. İşte 24 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (24 OCAK 2019)

Soru: Pembe Panter'deki müfettişin ismi nedir?

Cevap: MÜFETTİŞ CLOUSEAU

Şef Müfettiş Jacques Clouseau (bir zamanlar sadece dedektif) kurgusal Fransız polis dedektif karakteridir. Yönetmen Blake Edwards'ın Pembe Panter serilerinde bulunur. Birçok filmde rolü Peter Sellers oynamıştır. Bir filmde Alan Arkin ve diğer bir filmde ismi kredilerde geçmese de Roger Moore oynamıştır. Sellers'ın ölümü üzerine Steve Martin rolü üstlenmiştir.

PETER SELLERS KİMDİR?