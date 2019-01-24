Şans Topu sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya 645 bin 514 lira devreden oyunun dün akşam yapılan çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 358 bin 898 lira 40 kuruş olarak açıklandı. Yapılan çekilişin ardından ikramiye bilgileri de paylaşıldı. Buna göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden 5+1 bilen bir kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı aktarıldı. İşte 23 Ocak Şans Topu sonuçları ikramiye bilgileri...

23 Ocak Şans Topu sonucu: 01 - 10 - 18 - 29 - 30 + 10

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 756 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 332 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 578 kişi 36 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 522 kişi 16 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 77 bin 844 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 88 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 401 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyar 23 bin 459 lira 40 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 947 milyon 506 bin 12 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 528 bin 432 lira 29 kuruş aktarıldı.