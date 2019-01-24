Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Ödül fizy katkılarıyla 50.000TL! Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''#10yıllıkdeğişim'' listesindeki 9. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla." denildi. İşte 24 Ocak Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (24 OCAK 20.30 YARIŞMASI)

Soru: 10 Yıllık Değişim listesindeki 9. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?

Cevap: HADİSE - SIFIR TOLERANS

HADİSE - SIFIR TOLERANS SÖZLERİ

Her şey burada bitti

Toparlan gidiyorsun

Zamana bırakmadım

Tehlike arz ediyorsun

Suçüstü tövbeler

Kalbe ağır darbeler

İlahi sevgilim

Sen kimi kandırıyorsun

Yalnızlık bu ilişki

Bu ne yaman çelişki

Ki senden sakınmadım

Ben hep gözü karaydım

Bir tatlı tesadüfken

Şimdi acı tecrüben oldum

Ben de yanıldım

Sen hep biraz yalandın

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha

Kısasa kısas aşk alır verdiğini

Acısı kalır son sözü söyleyenin

HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Mol kentinde dünyaya geldi. 2003 yılında düzenlenen Idool 2003 yarışmasına katılıp birinci olamasa da albüm teklifi aldı ve bunun üzerine müzik hayatına adım atmış oldu.

Hazırlıklar bittikten sonra 2005'te ilk stüdyo albümünü "Stir Me Up" şarkısıyla yayınladı ve böylece doğup büyüdüğü Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı. Türk halkının ve basının kendisiyle ilgilenmesinin ardından kariyerine Türkiye'de devam ettirmeye karar verdi.

Hadise adlı ikinci stüdyo albümünü 2008'de yayınladı ve albümündeki Deli Oğlan şarkısı Türkiye'de oldukça dinlendi ve başarılarına devam etti. 2009'da yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" adlı özel parçasıyla Türkiye'yi temsil etti ve yarışmadan dördüncü olarak ayrıldı.

Yarışmadaki dördüncülük başarısı ile oldukça tanınan bir yüz haline gelen Hadise, Kahraman ve Fast Life albümlerini çıkardı. 2011'de Aşk Kaç Beden Giyer ve 2014'te Tavsiye albümlerini satışa sundu.

Yaptığı kaliteli parçaların ardından Altın Kelebek Ödülü ve üç TMD ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Hadise, 2011'den beri bir ses yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.