Kaza, saat 15.30 sıralarında, Karabük- Zonguldak yolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Satılmış Kocabaş'ın (66) kullandığı 67 NK 124 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye uçtu.
Son dakika: Karabük'te facia! Otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı!
Son dakika... Karabük'ün Yenice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metreden dereye uçtu. Kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk ise ağır yaralandı.
- Hadi ipucu sorusu yayınlandı
- Fatih'te panik anları! Halk otobüsü alev aldı
- A101'in indirimli ürünleri satışa çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.