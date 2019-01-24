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  • 24.01.2019 18:20

Son dakika: 'te facia! Otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı!

Son dakika... 'ün Yenice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 3 metreden dereye uçtu. Kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk ise ağır yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında, Karabük- Zonguldak yolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Satılmış Kocabaş'ın (66) kullandığı 67 NK 124 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye uçtu.

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