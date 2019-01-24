2019 Ramazan Bayramı ne zaman? 11 ayın sultanı Ramazan ayı hangi gün başlayacak?

Ramazan ayı ne zaman? Müslüman aleminin bir ay boyunca nefsine hükmedip Allah rızası için oruç tuttuğu mübarek Ramazan ayıiçin geri sayım başladı. Peki, manevi duyguların yoğunlaştığı rahmet, mağrifet ve bereket mevsimi olan Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Bu ayın sonunda kutlanan, Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte 2019 Ramazan Bayramı hakkında detaylı bilgiler...

2019 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019 yılı için Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan ve Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Cuma gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bir yıllık maddi ve manevi kirlerin temizlendiği, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği terbiye ayı olan Ramazan ayının akabinde Ramazan Bayramı idrak edilecek. Rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramı bu sene, 4 Haziran Salı günü başlayacak ve 6 Haziran Perşembe günü son bulacak.