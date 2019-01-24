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  • 24.01.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 15:56

'te panik anları! Halk otobüsü alev aldı

, 'te seyir halindeki halk otobüsü yandı.

Olay Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Yeşilpınar- Vezneciler hattında sefer yapan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

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