A101'de bu hafta için yayınlanan katalogda yer alan ürünleri sizler için derledik. Bugünden itibaren satışa çıkan ürünler arasında televizyon, telefon, tablet, elektronik ev aletleri, züccaciye ürünleri, oyuncak çeşitleri, lehim tabancası, slikon tabancası, canlı çiçek çeşitleri, bay ve bayan bot, gıda ürünleri ve temizlik ürünleri yer alıyor. İşte A101 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

Fantom toz torbalı süpürge 259 TL

Sunny Diva saç kurutma makinesi 49,95 TL

Kiwi elektrikli cezve 29,95 TL

Piranha araç tipi el süpürgesi 44,95 TL

Tek kişilik lastikli penye çarşaf 16,95 TL

Kabartma klozet takımı 2 parça 34,95 tl

Bayan Viskon pijama takımı 29,95 TL

Erkek bambu çorap 4,75 tl

Kabartma banyo halısı 34,95 TL

4 katlı dekoratif metal kitaplık 199,95 TL

Kalorifer suluğu 2 TL

Kalorifer kurutmalık 9,95 TL

Klozet fırçası 4,95 TL

Duş seti 14,95 TL

5 Bölmeli çekmece düzenleyici 2,50 TL

Emojili tüy toplama rulosu 2,95 TL

Askı çeşitleri 2,95 TL

3 katlı kapı arkası kurutmalık 44,95 TL

Nero granit karnıyarık tenceresi 59,95 TL

Nero granit tencere 59,95 TL

Nero granit tava 35 TL

Cem tava tava tepsi adet fiyatı 24,95 TL

Orta boy güveç tenceresi 14,95 TL

Güveç seti 6lı 8,50 TL

Desenli muffin kalıbı 3,50 TL

Saklama kabı 3lü 8,50 TL

Nofrost saklama kabı 5,95 TL

Bitki çayı demleme aparatı 14,50 TL

Seramik sosluk çerezlik 2,50 TL

Benekli kase 7,95 TL

Saklama kabı 1,50 TL

Cam kase 1,25 TL

Metal kulplu kupa seti 2'li 9,95 TL

Limon presi 4,95 TL

Kesilmiş yağlı pişirme kağıdı 3,95 TL

Kollu narenciye sıkacağı 95 TL

Taş sunum tepsisi 19,95 TL

Taş sunum tepsisi büyük 24,95 TL

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