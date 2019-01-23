Dönem dönem yaşanan tatlı krizleri, kiloları da katlıyor. Aniden bastıran açlık, bizi sağlıksız besinleri tüketmeye itiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, açlık krizlerini bastıracak besinler hakkında bilgi veriyor:Şeker ve beyaz ekmek tüketmeyin.Az az ve sık sık beslenin. Böylece kan şekerinin düşmesini engelleyin.Açlık hissettiğiniz anda 1 büyük bardak su için ve 5 dakika bekleyin.Diyetinize nohut, fasulye gibi kuru baklagilleri ve bulgur gibi posalı besinleri ekleyin.Her öğünde et, balık, yumurta ve yoğurt gibi protein zengini besinler tüketin.Yemeklerden sonra 1 porsiyon meyve yiyin.