Dönem dönem yaşanan tatlı krizleri, kiloları da katlıyor. Aniden bastıran açlık, bizi sağlıksız besinleri tüketmeye itiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, açlık krizlerini bastıracak besinler hakkında bilgi veriyor:
Şeker ve beyaz ekmek tüketmeyin.
Az az ve sık sık beslenin. Böylece kan şekerinin düşmesini engelleyin.
Açlık hissettiğiniz anda 1 büyük bardak su için ve 5 dakika bekleyin.
Diyetinize nohut, fasulye gibi kuru baklagilleri ve bulgur gibi posalı besinleri ekleyin.
Her öğünde et, balık, yumurta ve yoğurt gibi protein zengini besinler tüketin.
Yemeklerden sonra 1 porsiyon meyve yiyin.
Şeker ve beyaz ekmek tüketmeyin.
Az az ve sık sık beslenin. Böylece kan şekerinin düşmesini engelleyin.
Açlık hissettiğiniz anda 1 büyük bardak su için ve 5 dakika bekleyin.
Diyetinize nohut, fasulye gibi kuru baklagilleri ve bulgur gibi posalı besinleri ekleyin.
Her öğünde et, balık, yumurta ve yoğurt gibi protein zengini besinler tüketin.
Yemeklerden sonra 1 porsiyon meyve yiyin.
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