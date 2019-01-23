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la acıkma! Açlık krizi nasıl bastırılır?

Tarçınla acıkma
Dönem dönem yaşanan tatlı krizleri, kiloları da katlıyor. Aniden bastıran açlık, bizi sağlıksız besinleri tüketmeye itiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, açlık krizlerini bastıracak besinler hakkında bilgi veriyor:
Şeker ve beyaz ekmek tüketmeyin.
Az az ve sık sık beslenin. Böylece kan şekerinin düşmesini engelleyin.
Açlık hissettiğiniz anda 1 büyük bardak su için ve 5 dakika bekleyin.
Diyetinize nohut, fasulye gibi kuru baklagilleri ve bulgur gibi posalı besinleri ekleyin.
Her öğünde et, balık, yumurta ve yoğurt gibi protein zengini besinler tüketin.
Yemeklerden sonra 1 porsiyon meyve yiyin.

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