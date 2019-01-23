Eş yükselti, Hadi ipucu sorusu olarak karşımıza çıktı. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin 12.30'da yapılacak yaırşması için yapılan açıklamada, "Hadi şimdi, biraz coğrafya bilgilerimizi yoklayalım ve ipucunu yakalayalım. Geliyor... "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?" denildi. İşte 23 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (23 OCAK 2019)

Soru: Coğrafyada hangi terim eş yükselti anlamına gelir?

Cevap: IZOHİPS

İzohips : Aynı yükselti değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğriler. 2. Eş yükselti eğrisi.