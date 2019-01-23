Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.01.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 10:16

ipucu 23 Ocak: nedir? Coğrafyada hangi terim eş yükselti anlamına gelir?

ipucu sorusu coğrafyadan geliyor. Bugün 12.30'da yapılacak yarışma öncesi, ipucu sorusunu öğrenerek yarışmda bir adım önde olmak isteyenler ipucu sorusunu merak ediyor. Yapılan açıklamada, ipucu sorusunda yer aldı. Peki, ? Coğrafyada hangi terim eş yükselti anlamına geliyor? İşte 23 Ocak sorusu...

Eş yükselti nedir?

Eş yükselti, Hadi ipucu sorusu olarak karşımıza çıktı. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin 12.30'da yapılacak yaırşması için yapılan açıklamada, "Hadi şimdi, biraz coğrafya bilgilerimizi yoklayalım ve ipucunu yakalayalım. Geliyor... "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?" denildi. İşte 23 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (23 OCAK 2019)

Soru: Coğrafyada hangi terim eş yükselti anlamına gelir?

Cevap: IZOHİPS

İzohips : Aynı yükselti değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğriler. 2. Eş yükselti eğrisi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriHadi ipucu 23 Ocak: Eş yükselti nedir? Coğrafyada hangi terim eş yükselti anlamına gelir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar