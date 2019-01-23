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  • 23.01.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 11:26

20 nı 100 milyon dolandırmıştı! İstenen ceza belli oldu…

’da çalıştığı şirketi referans göstererek 20 nı yaklaşık 100 milyon dolandırdığı iddia edilen ve 100 yıla kadar hapsi istenen muhasebeci kadın hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti ’ye her bir müşteki için 2 yıl 7 ay 7 gün toplamda 33 yıl hapis ile 677 bin lira adli para cezası verdi.

20 iş adamına büyük vurgun!

'da bir fabrikanın muhasebe servisinde çalışan , iddiaya göre tanıdığı işadamları ve zengin kişileri, kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlar ile yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek fona katılmaları için ikna etti.

Akçeşme, şirket içerisinde bir uygulama olduğu için ikna ettiği kişilerden patronlarına haber vermemesini istedi. Kısa sürede 'saadet zinciri' oluşturan Akçeşme, para verenlere aylık yüzde 8-10 oranında kar payı dağıtmaya başladı. Daha sonra bu oranı yüzde 25-50'ye çıkartan Akçeşme'ye bazı iş adamları kendi parasının yanı sıra, arkadaşlarından borç alıp, lardan kredi çekerek paralar verdi.

2016 yılının Ağustos ayında artık para dağıtamayan Akçeşme iddiaya göre arayan kişilere, ' nedeniyle hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz', 'Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu', 'Para Merkez Bankası'nda, rahat olun' gibi mesajlar gönderdi. Akçeşme, şüphelenen bazı iş adamlarının şikayeti üzerine önce çalıştığı işyerinden atıldı, daha sonra 13 kişinin suç duyurusunda bulunması ile tutuklandı.

Birçok nın ise paralarını alamayacağı gerekçesiyle şikayetçi olmadığı Özlem Akçeşme'nin piyasayı en az 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürüldü.

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