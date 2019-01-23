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  • Son Güncelleme: 23.01.2019 09:32

yorumları – 23 Ocak 2019 Çarşamba

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Ocak Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Bugünlerde kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz ve dikkat dağınıklığına dayalı iş performansınızda düşüş olabilir. Bugün Ay, Başak'ta ilerlerken, kendinizle ilgili kişisel sorgulamanız devam ediyor. Kafanızda bin bir çeşit düşünceler içinde, sürekli bir değişim içindesiniz. Derin düşünmenin size fazla bir yararı yok. Sadece yaşadığınız zincirleme olaylar yüzünden, aklınız geçmişinize takıldığı zaman , içinizde bir burukluk başlıyor. İnişli çıkışlı duygular yaşıyorsun. Ay'ın konumu seni hassaslaştıracak. Fazla fikir alışverişi yapmamaya özen göstermelisin.

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