KOÇ:

Bugünlerde kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz ve dikkat dağınıklığına dayalı iş performansınızda düşüş olabilir. Bugün Ay, Başak'ta ilerlerken, kendinizle ilgili kişisel sorgulamanız devam ediyor. Kafanızda bin bir çeşit düşünceler içinde, sürekli bir değişim içindesiniz. Derin düşünmenin size fazla bir yararı yok. Sadece yaşadığınız zincirleme olaylar yüzünden, aklınız geçmişinize takıldığı zaman , içinizde bir burukluk başlıyor. İnişli çıkışlı duygular yaşıyorsun. Ay'ın konumu seni hassaslaştıracak. Fazla fikir alışverişi yapmamaya özen göstermelisin.