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en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

Vay adasını
en yaşlı erkeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 113 yaşındaki Masazo Nonaka, Pazar günü hayatını kaybetti. 'nın güneyinde yer alan Okinawa Adası'nda yaşayan Nonaka'nın ının sırrı herkesin ilgisini çekti. Adadakiler uzun yaşamlarının sırrını verdi:

Şekeri azaltın.
Sebze tüketin.
Paketli gıdalardan uzak durun. Sebze, meyve, kuru yemiş ve deniz ürünleri tüketin.
Zerdeçal, cevizi ve yeşilmor renkli sebzeler yiyin.
Sofradan tam doymadan kalkın.
Günde en az iki litre su tüketin. Hatta güne aç karnına yarım litre su içerek başlayın.

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