Böbrek taşına zeytinyağı yumurta

Dayanılmaz ağrılara neden olan böbrek taşı, hayatı kabusa çeviriyor. Bu hastalık toplumda her 11 kişiden birinde görülüyor. Yaşam kalitesini düşüren, ciddi ağrılara yol açan taşlar, böbrek fonksiyonlarına da zarar veriyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Salih Alar, böbrek taşı hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi veriyor...
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Taşın en yaygın şikayetini, ağrı oluşturuyor. Bu ağrı çoğunlukla, taşın, böbrekten mesaneye idrar akışını kısmen ya da tamamen engellemesi sonucu meydana geliyor. Bulantı-kusma, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve sızı, ağrıya eşlik ediyor. Uzmanlar, ailesinde böbrek taşı öyküsü olanların düzenli sağlık kontrollerini yaptırmasını öneriyor. Böbrek taşı tedavisinde cerrahi yöntemler de uygulanıyor. Operasyonlardan sonra hastalar aynı gün taburcu ediliyor. Böbrek taşları yüzde 50 oranında tekrar edebiliyor. Kapalı cerrahiler sayesinde hasta aynı yöntemlerle birden çok kez ameliyat olabiliyor.
SÜPER BESİNLER
Limon gücü: Limon ve zeytinyağı, böbrek taşlarını tedavi eder. Bunun için 4 çorba kaşığı limon suyuna 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. 3 gün boyunca günde 2-3 kez için.
Elma sirkesi: Böbrek taşlarını tedavi eder. Taşların erimesini sağlar. Bunun için bir bardak suya, 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Ardından 1 çay kaşığı bal ilave edin ve karıştırın. Günde 2 kez tüketin.
Kırkkilit otu: Böbrek taşı oluşumunu engeller.
Fesleğen: Salataları süsleyen fesleğen, çay olarak tüketildiğinde böbrek sağlığını korur.
Isırgan Otu: Böbrekleri güçlendirir.
Nar: Özellikle suyu böbrek taşı oluşumundan korur. Böbrek taşlarının düşürülmesini sağlar.
BOL SU İÇİN
Böbrek taşı hastalıkları, yaşam boyu takip ve özen gerektiriyor. Op. Dr. Alar, günde 2.5 litre su içilmesini öneriyor. Balık, zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler ve meyve ağırlıklı olan Akdeniz tarzı beslenme tarzının böbrek taşı oluşumunu engellediğini söylüyor.
TEKRARLAYABİLİR...
Taşın en yaygın şikayetini, ağrı oluşturuyor. Bu ağrı çoğunlukla, taşın, böbrekten mesaneye idrar akışını kısmen ya da tamamen engellemesi sonucu meydana geliyor. Bulantı-kusma, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve sızı, ağrıya eşlik ediyor. Uzmanlar, ailesinde böbrek taşı öyküsü olanların düzenli sağlık kontrollerini yaptırmasını öneriyor. Böbrek taşı tedavisinde cerrahi yöntemler de uygulanıyor. Operasyonlardan sonra hastalar aynı gün taburcu ediliyor. Böbrek taşları yüzde 50 oranında tekrar edebiliyor. Kapalı cerrahiler sayesinde hasta aynı yöntemlerle birden çok kez ameliyat olabiliyor.
SÜPER BESİNLER
Limon gücü: Limon ve zeytinyağı, böbrek taşlarını tedavi eder. Bunun için 4 çorba kaşığı limon suyuna 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. 3 gün boyunca günde 2-3 kez için.
Elma sirkesi: Böbrek taşlarını tedavi eder. Taşların erimesini sağlar. Bunun için bir bardak suya, 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Ardından 1 çay kaşığı bal ilave edin ve karıştırın. Günde 2 kez tüketin.
Kırkkilit otu: Böbrek taşı oluşumunu engeller.
Fesleğen: Salataları süsleyen fesleğen, çay olarak tüketildiğinde böbrek sağlığını korur.
Isırgan Otu: Böbrekleri güçlendirir.
Nar: Özellikle suyu böbrek taşı oluşumundan korur. Böbrek taşlarının düşürülmesini sağlar.
BOL SU İÇİN
Böbrek taşı hastalıkları, yaşam boyu takip ve özen gerektiriyor. Op. Dr. Alar, günde 2.5 litre su içilmesini öneriyor. Balık, zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler ve meyve ağırlıklı olan Akdeniz tarzı beslenme tarzının böbrek taşı oluşumunu engellediğini söylüyor.
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