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  • Son Güncelleme: 23.01.2019 13:06

'de perşembe indirimleri başlıyor! 24 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu tam liste

'in perşembe indirimleri belli oldu. 24 Ocak itibarıyla müşterilerinin karşısına çıkacak olan A101'in bu hafta yayınladığı katalogda birçok ürün bulunuyor. Elton EL43DLK010 43" Full HD uydu alıcılı LED TV 1.499 TL'den satışa çıkıyor. Teknoloji ürünlerinin ön planda olduğu A101 kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte aktüel ürünler kataloğu...

A101'de bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağı belli oldu. Teknoloji ürünlerinin ön planda olduğu katalogda televizyon, cep telefonu ve tabletin yanı sıra züccaciye ürünleri ile birlikte hırdavat ve gıda ürünleride dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte A101 24 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Fantom toz torbalı süpürge 259 TL
Sunny Diva saç kurutma makinesi 49,95 TL
Kiwi elektrikli cezve 29,95 TL

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