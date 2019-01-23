A101'de bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağı belli oldu. Teknoloji ürünlerinin ön planda olduğu katalogda televizyon, cep telefonu ve tabletin yanı sıra züccaciye ürünleri ile birlikte hırdavat ve gıda ürünleride dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte A101 24 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Fantom toz torbalı süpürge 259 TL

Sunny Diva saç kurutma makinesi 49,95 TL

Kiwi elektrikli cezve 29,95 TL