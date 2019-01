On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda gerçekleştirilen 859. hafta On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, On Numara'da şanslı bu hafta çıkan numaralar neler? İşte 21 Ocak On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (21 OCAK 2019)

21 Ocak On Numara sonucu: 3, 4, 14, 16, 22, 24, 31, 35, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 56, 61, 72, 73, 77, 79, 80

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 75 kişi 3 bin 73 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 621 kişi 142 lira 15'er kuruş, 7 bilen 17 bin 286 kişi 25 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 108 bin 926 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 202 bin 28 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Muğla'nın Ortaca, ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 304 bin 613 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 918 bin 539 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 512 bin 136 lira 28 kuruş aktarıldı.