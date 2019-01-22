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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 09:29

yorumları – 22 Ocak 2019 Salı

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 22 Ocak Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Aşk hayatınızda sürpriz gelişmelere hazır olun. Aileniz arasında mutluluk ve huzur hakim olacak. Dostlukların zedelenmesinden yana değilsiniz ve her zaman çevrenizi kaynaştırma özelliğine sahipsiniz. Bugün yine iş size düşüyor. Sadece kendi duygularınızın onaylandığı bir dünyada yaşamanız, sizi olumsuz etkiliyor. Çevrenizi, isteseniz de şekillendirmeniz mümkün değil. Yaşam temponuzu artırmalısınız. Önünüz açık. Yakınlarının sorunlarıyla uğraştığın için kendine zaman bulamıyordun. Yaşam alanında yenilikler yapmak isteyebilirsin.

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