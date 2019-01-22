KOÇ:
Aşk hayatınızda sürpriz gelişmelere hazır olun. Aileniz arasında mutluluk ve huzur hakim olacak. Dostlukların zedelenmesinden yana değilsiniz ve her zaman çevrenizi kaynaştırma özelliğine sahipsiniz. Bugün yine iş size düşüyor. Sadece kendi duygularınızın onaylandığı bir dünyada yaşamanız, sizi olumsuz etkiliyor. Çevrenizi, isteseniz de şekillendirmeniz mümkün değil. Yaşam temponuzu artırmalısınız. Önünüz açık. Yakınlarının sorunlarıyla uğraştığın için kendine zaman bulamıyordun. Yaşam alanında yenilikler yapmak isteyebilirsin.
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