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  • 22.01.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 11:10

katalog! BİM'de salı indirimleri satışta! 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu ile birçok kampanya fırsatı

'de bu hafta satışa çıkacak ürünler merakla bekleniyordu. BİM tarafından yayınlanan 22 Ocak kataloğunda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Sıvı yağ, pirinç, tereyağı, nohut, mercimek, salça ve birçok ürün bu katalogda yerini aldı. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM 22 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Salı günü indirimleri ile her hafta müşterilerine yeni ürünler fırsatı sunan BİM'in yayınladığı kataloğu incelediğimizde bakliyat ürünleri ile baharat ürünlerine ağırlık verildiği görülüyor. İşte BİM'in yayınladığı katalogda yer alan indirimli ürünler...

BİM'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

Burcu domates salçası bir buçuk kilogram 18,95 TL
Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 22,50 TL
Saban nohut iki buçuk kilogram 16,95 TL
Sabah kırmızı mercimek iki buçuk kilogram 9,95 TL
Saban pilavlık bulgur iki buçuk kilogram 6,50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN (22 OCAK 2019)

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