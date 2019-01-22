BİM 22 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Salı günü indirimleri ile her hafta müşterilerine yeni ürünler fırsatı sunan BİM'in yayınladığı kataloğu incelediğimizde bakliyat ürünleri ile baharat ürünlerine ağırlık verildiği görülüyor. İşte BİM'in yayınladığı katalogda yer alan indirimli ürünler...

BİM'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

Burcu domates salçası bir buçuk kilogram 18,95 TL

Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 22,50 TL

Saban nohut iki buçuk kilogram 16,95 TL

Sabah kırmızı mercimek iki buçuk kilogram 9,95 TL

Saban pilavlık bulgur iki buçuk kilogram 6,50 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN (22 OCAK 2019)