Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da 30 bin TL ödülü ile takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi tarafından yapılan açıklamda, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''En Yeniler(Yerli)'' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma." denildi. İşte 22 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU (22 OCAK 2019)
Soru: Fizy En Yeniler(Yerli) listesindeki 5. şarkı kimin?
Cevap: BERKAY - DELİLER
BERKAY - DELİLER ŞARKI SÖZLERİ
Geceler sensiz geceler
Şarkılar, zor dinlemeler
Yerini sordum herkese
Bana hiçbir şey söylemediler
Deliler benden iyiler
Bende batık kalpte gemiler
Yüreğim, ruhum aşkından
Senden asla vazgeçmediler
Giderek daha da zoruma giderek
Aradım seni ben başka bul başka sev ne demek
Bugün sevmeyi bilmeyen herkes karşıma geçip
Vazgeç dediler, bence deliler
Giderek daha da zoruma giderek
Aradım seni ben başka bul başka sev ne demek
Bugün ölmeyi bilmeyen herkes karşıma geçip
Bitti dediler, bence deliler
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