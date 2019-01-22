Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da 30 bin TL ödülü ile takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi tarafından yapılan açıklamda, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''En Yeniler(Yerli)'' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma." denildi. İşte 22 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (22 OCAK 2019)

Soru: Fizy En Yeniler(Yerli) listesindeki 5. şarkı kimin?

Cevap: BERKAY - DELİLER

BERKAY - DELİLER ŞARKI SÖZLERİ

Geceler sensiz geceler

Şarkılar, zor dinlemeler

Yerini sordum herkese

Bana hiçbir şey söylemediler

Deliler benden iyiler

Bende batık kalpte gemiler

Yüreğim, ruhum aşkından

Senden asla vazgeçmediler

Giderek daha da zoruma giderek

Aradım seni ben başka bul başka sev ne demek

Bugün sevmeyi bilmeyen herkes karşıma geçip

Vazgeç dediler, bence deliler

Giderek daha da zoruma giderek

Aradım seni ben başka bul başka sev ne demek

Bugün ölmeyi bilmeyen herkes karşıma geçip

Bitti dediler, bence deliler