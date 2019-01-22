Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.01.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 17:43

ipucu sorusu: En Yeniler(Yerli) listesindeki 5. şarkı kimin? 22 Ocak

ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada bugünkü 20.30 yarışmasının sorusu müzikten geliyor. 30 bin TL ödüllü yarışmanın ipucu sorusu: En Yeniler(Yerli) listesindeki 5. şarkı kimin? İşte 22 Ocak sorusu ve yanıtı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da 30 bin TL ödülü ile takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi tarafından yapılan açıklamda, "Bu akşamın ipucu da 'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''En Yeniler(Yerli)'' listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma." denildi. İşte 22 Ocak sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (22 OCAK 2019)

Soru: (Yerli) listesindeki 5. şarkı kimin?

Cevap: BERKAY - DELİLER

BERKAY - DELİLER ŞARKI SÖZLERİ

Geceler sensiz geceler
Şarkılar, zor dinlemeler
Yerini sordum herkese
Bana hiçbir şey söylemediler

Deliler benden iyiler
Bende batık kalpte gemiler
Yüreğim, ruhum aşkından
Senden asla vazgeçmediler

Giderek daha da zoruma giderek
Aradım seni ben başka bul başka sev ne demek
Bugün sevmeyi bilmeyen herkes karşıma geçip
Vazgeç dediler, bence deliler

Giderek daha da zoruma giderek
Aradım seni ben başka bul başka sev ne demek
Bugün ölmeyi bilmeyen herkes karşıma geçip
Bitti dediler, bence deliler

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriHadi ipucu sorusu: Fizy En Yeniler(Yerli) listesindeki 5. şarkı kimin? 22 Ocak Hadi ipucu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar