Olay İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Ahmet Eröz (35) isimli bir şahıs hastane bahçesine gelerek yanında bulunan silahı göğsüne dayadı. Eröz'ü gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Eröz'ü ikna etmek için uzun uğraş verdi. Ancak ikna olmayan şahıs göğsüne dayadığı silahı ateşledi.
İstanbul'da dehşet! Herkesin gözü önünde...
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde bir şahıs herksin gözü önünde kendini silahla vurarak intihara teşebbüs etti.
- Pala Mevlüt adıyla tanınan Türkiye Bıyık Kralı Mehmet Durdu Doğan hayatını kaybetti
- Samsun'da servis skandalı! Bulduklarında altını ıslatmış ve titriyordu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.