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  • 22.01.2019 18:19

'da dehşet! Herkesin gözü önünde...

ve ’nin bahçesinde bir şahıs herksin gözü önünde kendini silahla vurarak intihara teşebbüs etti.



Olay İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Ahmet Eröz (35) isimli bir şahıs hastane bahçesine gelerek yanında bulunan silahı göğsüne dayadı. Eröz'ü gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Eröz'ü ikna etmek için uzun uğraş verdi. Ancak ikna olmayan şahıs göğsüne dayadığı silahı ateşledi.

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