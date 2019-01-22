Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Alman piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven'ı bilmeyenimiz yoktur. Peki 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu olan Beethoven'ın, hayatı boyunca yazdığı tek operasının adını bilen var mı?" denildi. İşte 22 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (22 OCAK 2019)

Soru: Beethoven'ın, hayatı boyunca yazdığı tek operasının adı nedir?

Cevap: FİDELİO

BEETHOVEN KİMDİR?

Ludwig van Beethoven 17 Aralık 1770 tarihinde dünyaya geldi. Klasik dönemden romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağlamış ve gelmiş geçmiş en ünlü ve en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilen Alman piyanist ve besteci. 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 32 piyano sonatı, 16 yaylı dörtlüsü ve hayatı boyunca yazdığı tek opera olan Fidelio en çok bilinen eserlerindendir.