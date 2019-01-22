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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 15:35

Meteoroloji'den için son dakika uyarısı! Yarına dikkat! 22 Ocak 2019 Salı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlanan son dakika tahminlerine göre yurdun bazı bölgeleri için uyarısında bulunuldu. Vatandaşlara buzlanma, don ve sis uyarısında da bulunuldu. Peki ? 'da bugün hava nasıl olacak? 'da bugün hava nasıl olacak? 'de bugün hava nasıl olacak? İşte 22 Ocak 2019 Salı hava durumu tahminleri....

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ile , ve çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne, , ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE SİSE DİKKAT!

Rüzgarın, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de güneyden kuvvetli olarak saatte 50-70 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donla yer yer pus ve sis olasılığı bulunuyor.

Ege Denizi'nde akşam saatlerinden sonra fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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