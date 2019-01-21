Vanilya mutlu eder

Kokusuyla bile mutlu eden vanilya, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi gösteren bu bitki, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Sinirleri rahatlatır.
Hazmı kolaylaştırır. Bağırsak ve mideyi korur.
İyi bir ateş düşürücüdür.
Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.
Solunum yolları rahatsızlıklarından, astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Adet söktürücüdür.
Vanilya kokusu, tatlı isteğinizi engeller. Canınız tatlı istediğinde vanilya koklayabilir veya çayını içebilirsiniz.
Mide bulantısında vanilya koklamak ve bir miktar ağızda tutmak yararlıdır.
Sinirleri rahatlatır.
Hazmı kolaylaştırır. Bağırsak ve mideyi korur.
İyi bir ateş düşürücüdür.
Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.
Solunum yolları rahatsızlıklarından, astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Adet söktürücüdür.
Vanilya kokusu, tatlı isteğinizi engeller. Canınız tatlı istediğinde vanilya koklayabilir veya çayını içebilirsiniz.
Mide bulantısında vanilya koklamak ve bir miktar ağızda tutmak yararlıdır.
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