Vanilya mutlu eder

bile mutlu edenaşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi gösteren bu bitki,artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...Sinirleri rahatlatır.İyi bir ateş düşürücüdür.Solunum yolları rahatsızlıklarından, astım, alerji ve soğuk algınlığından korur.Adet söktürücüdür.Mide bulantısında vanilya koklamak ve bir miktar ağızda tutmak yararlıdır.