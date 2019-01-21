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Karabiber içinizi ısıtır

Karabiber içinizi ısıtır
Dengesiz havalar, vücudun ısı dengesini de bozuyor. Bu durum bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sebahattin Karahan, soğuk havalarda içimizi ısıtacak ve hastalıklardan koruyacak besinler hakkında bilgi veriyor. Kabak, tatlı patates, havuç, lahana, tarçın, zencefil, zerdeçal, karabiber, acı biber ve yeşil çayın vücut ısısını yükselttiğini belirtiyor. Bağışıklığı güçlendiren bu besinlerin kilo almayı da engellediğini dile getiriyor. Yine bu soğuk günlerde ayakları da sıcak tutmamız gerektiğini söylüyor.

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