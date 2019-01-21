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  • 21.01.2019 10:44

ipucu 21 Ocak: Candide ve Oedipus kimin eseri? Voltaire kimdir? sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışmada ipucu sorusu tiyatrodan geliyor. Candide ve Oedipus adlı oyunlarını kimin yazdığı ipucu olarak soruldu. Peki, Candide ve Oedipus kimin eseridir? İşte 21 Ocak sorusu ve yanıtı...

Candide ve Oedipus kimin eseridir?

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Dünya tiyatrosu, mitolojiden ve felsefeden bolca beslenmiştir. Bunun en güzel örnekleri de iyimserlik anlamına gelen Candide ve Oedipus adlı oyunlardır. Peki bu ses getiren piyeslerin kimin eseri olduğunu doğru tahmin edebilecek misin?" denildi. İşte 21 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (21 OCAK 2019)

Soru: Candide ve Oedipus kimin eseridir?

Cevap: VOLTAİRE

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