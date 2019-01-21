Ah be iki gözüm

Asitli saldırıya uğrayan genç kızın tedavisi sürüyor. Güzünü kaybetme riski var. Korkunç olay 15 Ocak'ta Hatay'da yaşandı. Berfin Özek' (17), evine doğru yola çıktı. Önüne bir kişi çıktı, yüzüne asit benzeri yakıcı bir sıvı atıp kaçtı. Acı içinde bağıran genç kız, hemen hastaneye kaldırıldı. Polis, Özek ile kısa bir görüşme yaptı. Saldırganın, platonik aşığı Casim Ozan Çeltik olabileceğini öğrendi. Şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan genç kızın tedavisi sürüyor. Gözünü kaybetme tehlikesi bulunan Berfin'in yüzünde ve vücudunun çok yerinde aşırı yanık olduğu için yüzü sarıldı. Genç kızın, seri estetik ameliyatları geçirmesi gerektiği öğrenildi.
- Yaşam
- 21.01.2019
- Gazete
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