Spor yorumcusu Adnan Aybaba hakkında hileli iflas suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aybaba, suçlu bulundu. 3 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Aybaba erteleme sürecindeki şirketinin hesabından 49 milyon lirayı kendi kişisel hesabına aktarmakla suçlanıyorken söz konusu paranın kendisinin olduğunu ileri sürüyordu.
Osman ASİLTÜRK
Osman ASİLTÜRK
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