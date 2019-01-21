Spor yorumcusu Adnan Aybaba hakkında hileli iflas suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aybaba, suçlu bulundu. 3 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Aybaba erteleme sürecindeki şirketinin hesabından 49 milyon lirayı kendi kişisel hesabına aktarmakla suçlanıyorken söz konusu paranın kendisinin olduğunu ileri sürüyordu.





Osman ASİLTÜRK