Karaciğerin rengi kırmızı

Karaciğer, vücutta adeta bir kevgir görevi üstleniyor. Toksitlerin atılmasını ve vücudun arınmasını sağlayan bu organ, insan vücudunda hayati önem taşıyor. Ancak modern çağın getirdiği yanlış beslenme, fazla kilo ve diğer kronik hastalıklar karaciğerin yükünü artırıyor. Toplumda hazır gıdaların artması, karaciğer yağlanmasını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, karaciğer yağlanmasının nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi veriyor...
ŞEKERE DAVETİYE...
Toplumda sık görülen karaciğer yağlanması, ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor. 'Alkol karaciğer yağlanmasına neden olur' inanışı, artık değişiyor. Günümüzde şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı ilaçlara bağlı olarak karaciğer yağlanması görülüyor. Bu hastalık zamanla kalp damar hastalıklarına, uyku apnesi sendromuna ve kadınlarda polikistik over sendromuna neden olabiliyor.
BELİRTİ VERMEZ
Karaciğer yağlanması özel bir belirti vermiyor. Ancak genel sağlık kontrolleri sırasında yapılan tetkikler ile belirleniyor. Tedavi edilmeyen ve ihmal edilen karaciğer yağlanması, siroza kadar ilerleyebiliyor. Obezite, şeker hastalığı ve ilk tanı konulduğunda karaciğer dokusunda yağlanmanın (steatoz) yanı sıra karaciğer iltihabı (hepatit) ve bağ dokusu gelişimi (fibrozis) bulunan hastalarda siroz riski de artıyor. Karaciğer yağlanması düzgün tedavi ve sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi ile iyileşebiliyor. Özellikle sorun basit yağlanma (iltihab ve bağ dokusu artışı yok) aşamasında iken diyet, egzersiz ve ilaçlarla; şişmanlık, hiperlipidemi ve varsa şeker hastalığı ile gerektiği gibi mücadele ediliyor ve başarı sağlanırsa yağlanma azalıyor, hatta ortadan kayboluyor.
Neler yemeli?
Uzmanlar, karaciğer yağlanması ile savaşan besinleri sıralıyor:
SARIMSAK: Soğan, enginar ve sarımsakta bulunan sülfür, karaciğeri güçlendirir. Yağlanmayı engelleyip karaciğer hücrelerini onarır. Enginar ise karaciğer detoksu sağlar.
SÜT ÜRÜNLERİ: Vücudun protein ihtiyacını destekler. Karaciğeri güçlendirir.
MOR BESİNLER: Böğürtlen, mor üzüm ve yaban mersini gibi meyveler, içerdikleri antioksidan ile karaciğer fonksiyonlarını destekler. Toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
TAHILLAR: Tam buğdaylı ekmek, yulaf kepeği, çavdarlı gevrek karaciğerin yükünü azaltır. KURU BAKLAGILLER: Karaciğer yağlanmasını engeller.
KIRMIZI RENKLİ BESİNLER: Domates, karpuz, kızılcık ve kırmızıbiber gibi kırmızı renkli meyve ve sebzeler karaciğer yağlanması ile savaşır. SU: Karaciğer detoksu için her gün 2-2.5 litre su içilmesi gerekir.
ŞEKERE DAVETİYE...
Toplumda sık görülen karaciğer yağlanması, ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor. 'Alkol karaciğer yağlanmasına neden olur' inanışı, artık değişiyor. Günümüzde şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı ilaçlara bağlı olarak karaciğer yağlanması görülüyor. Bu hastalık zamanla kalp damar hastalıklarına, uyku apnesi sendromuna ve kadınlarda polikistik over sendromuna neden olabiliyor.
BELİRTİ VERMEZ
Karaciğer yağlanması özel bir belirti vermiyor. Ancak genel sağlık kontrolleri sırasında yapılan tetkikler ile belirleniyor. Tedavi edilmeyen ve ihmal edilen karaciğer yağlanması, siroza kadar ilerleyebiliyor. Obezite, şeker hastalığı ve ilk tanı konulduğunda karaciğer dokusunda yağlanmanın (steatoz) yanı sıra karaciğer iltihabı (hepatit) ve bağ dokusu gelişimi (fibrozis) bulunan hastalarda siroz riski de artıyor. Karaciğer yağlanması düzgün tedavi ve sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi ile iyileşebiliyor. Özellikle sorun basit yağlanma (iltihab ve bağ dokusu artışı yok) aşamasında iken diyet, egzersiz ve ilaçlarla; şişmanlık, hiperlipidemi ve varsa şeker hastalığı ile gerektiği gibi mücadele ediliyor ve başarı sağlanırsa yağlanma azalıyor, hatta ortadan kayboluyor.
Neler yemeli?
Uzmanlar, karaciğer yağlanması ile savaşan besinleri sıralıyor:
SARIMSAK: Soğan, enginar ve sarımsakta bulunan sülfür, karaciğeri güçlendirir. Yağlanmayı engelleyip karaciğer hücrelerini onarır. Enginar ise karaciğer detoksu sağlar.
SÜT ÜRÜNLERİ: Vücudun protein ihtiyacını destekler. Karaciğeri güçlendirir.
MOR BESİNLER: Böğürtlen, mor üzüm ve yaban mersini gibi meyveler, içerdikleri antioksidan ile karaciğer fonksiyonlarını destekler. Toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
TAHILLAR: Tam buğdaylı ekmek, yulaf kepeği, çavdarlı gevrek karaciğerin yükünü azaltır. KURU BAKLAGILLER: Karaciğer yağlanmasını engeller.
KIRMIZI RENKLİ BESİNLER: Domates, karpuz, kızılcık ve kırmızıbiber gibi kırmızı renkli meyve ve sebzeler karaciğer yağlanması ile savaşır. SU: Karaciğer detoksu için her gün 2-2.5 litre su içilmesi gerekir.
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