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'a hapis cezası

Ebru Şanlı ve işadamı ’un aşkı, adım adım evliliğe gidiyor. Eski eş ise koruma kararına rağmen hakeretlerine devam ediyor. Hakkında hapis cezası istendi.

Sağlam ceza
Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı ile evlilik hazırlığı yapan işadamı Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam ile karşı karşıya geldi. Mahkemenin koruma kararına rağmen sosyal medyadan hakaretlerde bulunan Sağlam'ın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme iki gün önce yapılan duruşmaya gelmeyen Gonca Sağlam'ın, koruma kararına aykırı davrandığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine (önceki cezaya rağmen tedbir kararına aykırı davranmaya devam etme anlamında) çarptırılmasına karar verdi. Sağlam'ın zorlama hapsi kararına itirazı reddedilir ve mahkemenin kararı kesinleşirse 3 günlük cezasını çekmek üzere hapse girecek.


Ali OKTAY

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