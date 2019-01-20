Sakarya'da feci kaza! Nişanlı çifti ölüm ayırdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-140 kara yolunun Yahyalı Kavşağı'nda, Kuzuluk'tan Adapazarı yönüne giden A.B.K. idaresindeki 54 HN 900 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ZD 527 plakalı otomobille çarpıştı.
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