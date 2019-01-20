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  • 21.01.2019 07:35

'da feci kaza! Nişanlı çifti ölüm ayırdı

Akyazı'da iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunanlardan biri öldü, 3'ü yaralandı. Yaralanan kişilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sakarya'da feci kaza! Nişanlı çifti ölüm ayırdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-140 kara yolunun Yahyalı Kavşağı'nda, Kuzuluk'tan Adapazarı yönüne giden A.B.K. idaresindeki 54 HN 900 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ZD 527 plakalı otomobille çarpıştı.

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