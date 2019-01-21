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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 09:40

yorumları – 21 Ocak 2019 Pazartesi

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Ocak Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Bugünlerde kendinizi başkalarına karşı anlayışlı ve uysal bulabilirsiniz. Olayları sorgularken objektif bakmaya çalışın. İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmelisiniz. Beklediğin bir alacağın gecikmesi veya eksik gelmesi gibi sorunlarla karşılaşabilirsin. Sabırlı olup beklemelisin.

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