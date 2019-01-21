KOÇ:

Bugünlerde kendinizi başkalarına karşı anlayışlı ve uysal bulabilirsiniz. Olayları sorgularken objektif bakmaya çalışın. İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmelisiniz. Beklediğin bir alacağın gecikmesi veya eksik gelmesi gibi sorunlarla karşılaşabilirsin. Sabırlı olup beklemelisin.