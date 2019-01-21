Sakarya'da feci kaza! Nişanlı çifti ölüm ayırdı

Sakarya Akyazı'da iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunanlardan biri öldü, 3'ü yaralandı. Yaralanan kişilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Sakarya'da feci kaza! Nişanlı çifti ölüm ayırdı21 Ocak 2019, Pazartesi
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