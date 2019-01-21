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Sakarya'da feci kaza! Nişanlı çifti ölüm ayırdı

21 Ocak 2019, Pazartesi

Sakarya Akyazı'da iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunanlardan biri öldü, 3'ü yaralandı. Yaralanan kişilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


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